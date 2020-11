Coronavirus Marche, 161 nuovi positivi nelle ultime 24 ore con 1.239 tamponi

Calano drasticamente i nuovi contagi nelle Marche, ma con pochi campioni esaminati. Il Servizio Sanità della Regione comunica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.239 tamponi: 633 nel percorso nuove diagnosi e 606 nel percorso guariti. I casi odierni sono 161 con un rapporto positivi/tamponi che scende al 25,4% mentre ieri con 529 casi su 1.793 tamponi era al 29,5%. Dei 161 nuovi casi 12 sono stati rilevati in provincia di Macerata dove i contagi salgono a 5.949, 90 ad Ancona (8.009), 28 a Pesaro-Urbino (5.372), 16 a Fermo (3.123), 14 ad Ascoli Piceno (3.484) e uno da fuori regione (818).

I positivi odierni comprendono 35 soggetti sintomatici, 43 contatti in setting domestico, 41 contatti stretti di casi positivi, 10 contatti in setting lavorativo, 11 contatti in ambienti di vita/socialità, due contatti in setting assistenziale, cinque contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione, cinque screening percorso sanitario mentre per altri nove casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Da inizio emergenza nelle Marche i contagi salgono a 26.755 su 228.318 tamponi processati. Da notare infine che era dal 19 ottobre che non si registrava un numero cosi' basso di nuovi casi (allora furono 89 con 913 test effettuati), ma contestualmente per trovare una giornata in cui si sono effettuati meno test occorre risalire all'11 ottobre (37 casi con 469 test).