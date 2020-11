Coronavirus Marche, 512 nuovi positivi nelle ultime 24 ore con 3.367 tamponi

Calano i nuovi casi positivi al Coronavirus nelle Marche, ma con meno campioni esaminati. Il servizio Sanità della Regione comunica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.367 tamponi: 1.725 nel percorso nuove diagnosi e 1.642 nel percorso guariti. I positivi sono 512 di cui 158 rilevati in provincia di Macerata dove i contagi salgono a 5.645, 145 ad Ancona (7.617), 113 a Pesaro-Urbino (5.187), 46 a Fermo (3.005), 47 ad Ascoli Piceno (3.376) e tre da fuori regione (783).

I casi odierni comprendono 77 soggetti sintomatici, 117 contatti in setting domestico, 148 contatti stretti di casi positivi, 29 contatti in setting lavorativo, 31 contatti in ambienti di vita/socialita', quattro contatti in setting assistenziale, 16 contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione, sei screening percorso sanitario e due rientri dall'estero, mentre per altri 82 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Il rapporto tra positivi/tamponi oggi scende al 29,7% contro il 30,1% di ieri (667 positivi su 2.213 test). Da inizio emergenza infine i contagi nelle Marche salgono a 25.613 su 224.325 campioni esaminati.