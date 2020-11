Coronavirus Marche, 504 casi nelle ultime 24 ore con 1.425 tamponi

Sono 504 i casi positivi al Coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore. Il servizio Sanità della Regione comunica che sono stati testati 2.608 tamponi: 1.425 nel percorso nuove diagnosi e 1.183 nel percorso guariti. Dei 504 nuovi casi 134 sono stati rilevati nella provincia di Macerata dove i contagi salgono a 3.926, 102 ad Ancona (5.794), 70 a Pesaro-Urbino (4.243), 40 a Fermo (2.243), 141 ad Ascoli Piceno (2.678) e 17 da fuori regione (681).

I casi odierni comprendono 81 soggetti sintomatici, 106 contatti in setting domestico, 141 contatti stretti di casi positivi, 11 contatti in setting lavorativo, 24 contatti in ambienti di vita/socialità, otto contatti in setting assistenziale, 9 contatti in setting scolastico/formativo, sei screening percorso sanitario e 1 rientro da altra regione mentre per altri 117 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Ieri i positivi erano stati 262 con 750 campioni esaminati mentre, da inizio emergenza, i contagi complessivi salgono a 19.555 con 205.090 tamponi testati.