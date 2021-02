Sono 480 i nuovi positivi, 179 solo ad Ancona: la mappa dei contagi del 4 febbraio

Nelle Marche rilevati 480 nuovi contagi. Il servizio Sanità della Regione comunica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.384 tamponi: 3.337 nel percorso nuove diagnosi (2.269 tamponi molecolari e 1.068 nello screening con percorso antigenico) e 2.047 nel percorso guariti. Dei 480 casi odierni 74 sono stati rilevati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 12.034, 179 ad Ancona (16.483), 105 a Pesaro-Urbino (13.142), 49 a Fermo (6.684), 52 ad Ascoli Piceno (6.444) e 21 da fuori regione (2.120).

I positivi comprendono 53 soggetti sintomatici, 97 contatti in setting domestico, 138 contatti stretti di casi positivi, 29 contatti in setting lavorativo, 11 contatti in ambienti di vita/socialità, uattro contatti in setting assistenziale, 18 contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione e tre screening percorso sanitario mentre per altri 127 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Tra i 1.068 tamponi effettuati nel percorso antigenico sono stati riscontrati 66 casi positivi con un rapporto positivi/testati del 6,2% mentre il rapporto tra positivi e tamponi molecolari si attesta al 21,1% (ieri era al 22,9%). Quello tra i tamponi del percorso nuove diagnosi ed i contagi infine è pari al 14,4%. Da inizio emergenza nelle Marche i casi positivi salgono a 56.897 con 426.581 tamponi esaminati, compresi quelli antigenici.