Covid-19, salgono i pazienti ricoverati nelle Marche: in totale sono 15

MARCHE - Salgono anche oggi i ricoveri nelle Marche. Sono 15 in tutto, uno in piu' rispetto a ieri. I contagi da inizio emergenza salgono a 7.256 (+16) di cui 5.960 dimessi-guariti (+5), 294 in isolamento domiciliare (+10) e 15, appunto, i ricoveri. Solo un paziente in terapia intensiva al Torrette di Ancona mentre gli altri 14 sono ricoverati in reparti non intensivi: 3 all'ospedale di Pesaro Marche Nord, 1 a Fermo e 10 al Torrette di cui una presso la clinica di Ostetricia e Ginecologia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' sempre Pesaro Urbino la provincia piu' colpita con 2.948 casi positivi (+5), seguita da Ancona con 1.940 (+3), Macerata 1.218 (+2), Fermo 522 (invariato) e Ascoli Piceno 360 (+5). Continuano a calare i casi-contatti in isolamento domiciliare che oggi scendono sotto quota 2.000. Sono 1.977 (-45) tra cui 51 operatori sanitari: 534 ad Ancona (-15), 640 a Pesaro Urbino (-44), 312 a Macerata (+10), 309 a Fermo (+3) e 182 ad Ascoli Piceno (+1).