Altri 11 decessi e aumentano i ricoveri, il bollettino di oggi 16 novembre 2020

MARCHE - Sono 11 i decessi registrati nella giornata di oggi all'interno degli ospedali marchigiani. Si tratta di pazienti con età compresa tra i 73 ed i 97 anni, che soffrivano di patologie pregresse. Con le vittime di oggi il totale sale a 1.130, con un età media di 81 anni e che nel 95,4% dei casi avevano anche altre patologie.

Inoltre il Servizio Sanità della Regione Marche ha aggiornato i dati riguardo i ricoveri. Oggi (lunedì) il numero dei pazienti ricoverati è salito a 663 (23 in più di ieri). Tra questi sono 78 quelli in terapia intensiva, 136 in terapia semi-intensiva e 363 in reparti non intensivi. Rispetto alla giornata di ieri sono 112 invece i pazienti dimessi e/o guariti.