Calano i ricoveri ma ci sono altre 9 vittime, il bollettino del 2 dicembre 2020

MARCHE - Calano i ricoveri nelle Marche in particolare quelli in reparti non intensivi. Il servizio Salute della Regione comunica che nelle ultime ore i contagi sono saliti a 30.564 (+421) di cui 10.706 dimessi/guariti (+43), 17.919 in isolamento domiciliare (+387) e 650 ricoverati (-22). Tra questi si registra in terapia intensiva un paziente in meno, oggi sono infatti 85: 18 a Pesaro Marche Nord, 18 ad Ancona Torrette (-1), 13 a Jesi, 21 al Covid hospital di Civitanova Marche (+1), quattro a Fermo (-1) e 11 a San Benedetto del Tronto. Aumentano invece i ricoveri nelle aree semi intensive che passano da 145 a 153: 43 a Marche Nord, 20 al Torrette, nove a Senigallia, 12 a Jesi, otto a Macerata, 28 all'ospedale Covid, 12 a Fermo, 12 a San Benedetto del Tronto e otto ad Ascoli Piceno. "Respirano" i reparti non intensivi dove i ricoveri scendono da 441 a 412 di cui 58 a Marche Nord, 58 al Torrette, 47 all'Inrca di Ancona, 11 all'Inrca di Fermo, 42 a Jesi, 14 a Senigallia, 43 a Macerata, 14 al Covid hospital, 16 a Camerino, 34 a Fermo, 38 a San Benedetto del Tronto, 20 ad Ascoli Piceno e 17 nella casa di cura Villa Serena di Jesi.

Lieve aumento dei pazienti ospitati nei Pronto soccorso marchigiani in attesa di ricovero. Sono 24, sei in più rispetto a 24 ore fa, dislocati principalmente a Marche Nord (18) e poi Jesi (2), Civitanova Marche (2), Ascoli Piceno (1) e Urbino (1). I casi positivi nelle strutture territoriali sono 230 tra Campofilone di Fermo (44), Chiaravalle (30), Galantara di Pesaro (51), Macerata Feltria (61), Fossombrone (26) e la Residenza dorica dell'Inrca (18). Dei 421 contagi odierni 98 sono stati rilevati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 6.818, 100 ad Ancona (8.874), 108 a Pesaro-Urbino (6.295), 57 a Fermo (3.480), 50 ad Ascoli Piceno (4.096) e otto da fuori regione(1.001). Scendono ancora i casi-contatti in isolamento domiciliare che oggi sono 15.564 (-460) di cui 11.959 asintomatici e 3.605 sintomatici. Sono 3.258 in provincia di Pesaro Urbino, 4.724 ad Ancona, 3.723 a Macerata, 1.449 a Fermo e 2.410 ad Ascoli Piceno. In quarantena anche 590 operatori sanitari.

Vittime

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati sei decessi e che di altre tre persone, decedute nei giorni scorsi, è stata definitivamente accertata la diagnosi di Covid. Le persone decedute comunicate oggi sono pertanto nove. Si tratta di 5 uomini e 4 donne, di età compresa tra i 76 ed i 99 anni, che soffrivano di patologie pregresse. Con questi numeri il totale dei decessi sale a 1.298, di cui 756 maschi e 542 donne, con un'età media di 81 anni e che nel 95,4% dei casi presentava già altre patologie. La provincia più colpita è quella di Pesaro-Urbino con 570 decessi, seguita da Ancona con 291, Macerata con 226, Ascoli Piceno con 101 ed infine Fermo con 99.