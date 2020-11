Aumentano i ricoveri e ci sono altre 6 vittime, il bollettino di oggi 11 novembre 2020

Calano i posti letto in semi intensiva occupati nelle Marche, ma complessivamente aumentano i ricoveri. L'ultimo aggiornamento del servizio Sanita' delle Marche registra da inizio emergenza 20.257 casi positivi (+702) di cui 7.666 dimessi/guariti (+67), 10.904 in isolamento domiciliare (+615) e 610 ricoverati (+10). Tra quest'ultimi le terapie intensive scendono da 75 a 74: 17 a Pesaro Marche Nord, 19 ad Ancona Torrette, sei a Jesi (-1), 14 all'ospedale Covid di Civitanova Marche (+1), sei a Fermo (+1) e 12 a San Benedetto del Tronto, mentre si azzerano i posti occupati all'ospedale di Ascoli Piceno (-2). Per quanto riguarda i decessi invece, oggi putroppo sono state registrate altre sei vittime: si tratta di 2 donne e 4 uomini, di età compresa tra i 70 ed i 90 anni, tutte che soffrivano di patologie pregresse.

I pazienti in aree semi intensive scendono a 127 (-22): 42 a Marche Nord, 20 a Torrette, 12 a Jesi, cinque a Senigallia, 16 all'ospedale Covid, 15 a Fermo, 11 a San Benedetto del Tronto e sei ad Ascoli Piceno. Sono infine 409 i ricoveri in reparti non intensivi (+33): 27 a Marche Nord, 73 al Torrette, 33 all'Inrca, sette ad Urbino, 11 a Fabriano, 54 a Jesi, 26 a Senigallia, 58 a Macerata, sette all'ospedale Covid, 40 a Fermo, 32 a San Benedetto del Tronto, 28 ad Ascoli Piceno, 12 a Civitanova Marche e uno a Camerino. I casi positivi odierni sono 702: 154 nella provincia di Macerata dove i contagi salgono a 4.080, 177 ad Ancona (5.971), 86 a Pesaro Urbino (4.329), 82 a Fermo (2.325), 182 ad Ascoli Piceno (2.860) e 21 da fuori regione (692). I casi positivi ospitati in strutture territoriali sono 123 (48 a Campofilone di Fermo, 26 a Chiaravalle e 49 a Galantara di Pesaro), mentre il totale dei positivi ad oggi e' di 11.514 persone. I casi/contatti in isolamento domiciliare infine salgono a 16.880 (+239) di cui 2.438 sintomatici e 14.442 asintomatici: 6.502 ad Ancona, 1.968 a Pesaro Urbino, 4.290 a Macerata, 1.633 a Fermo e 2.487 ad Ascoli Piceno. In quarantena anche 538 operatori sanitari.