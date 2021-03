Si arresta la crescita dei ricoveri, ci sono però altre 13 vittime: il bollettino del 26 marzo

MARCHE - Dopo giorni di crescita tornano a calare i ricoveri nelle Marche a causa del Covid-19. Il servizio Sanità della Regione comunica che i casi positivi da inizio emergenza sono 85.770 (+674): 73.092 dimessi-guariti (+721 di cui 57 dimessi), 9.153 in isolamento domiciliare (-62) e, appunto, 959 ricoverati (-2). Scendono anche i pazienti in terapia intensiva che passano da 157 a 152: 38 a Pesaro Marche Nord (-4), 39 ad Ancona Torrette di cui uno in pediatria, 15 a Jesi (-1), 28 all'ospedale Covid di Civitanova Marche, 5 a Senigallia, 13 a Fermo e 14 a San Benedetto del Tronto. I ricoveri nelle aree semi intensive passano da 207 a 214 (90 a Marche Nord, 27 ad Ancona Torrette, 15 a Senigallia, 12 a Jesi, 8 a Macerata, 7 a Civitanova Marche, 28 all'ospedale Covid di Civitanova Marche, 4 a Fermo, 13 a San Benedetto del Tronto e 11 ad Ascoli Piceno) mentre quelli nelle aree non intensive sono 593, quattro in meno rispetto a 24 ore fa (45 a Marche Nord, 78 ad Ancona Torrette, 54 all'Inrca di Ancona, 19 all'Inrca di Fermo, 6 a Pesaro Spdc, 78 a Jesi, 57 a Senigallia, 10 a Fabriano, 42 a Macerata, 14 all'ospedale Covid di Civitanova Marche, 16 all'ospedale di Civitanova Marche, 34 a Camerino, 61 a Fermo, 54 a San Benedetto del Tronto, 8 ad Ascoli Piceno e 17 alla Casa di Cura Villa Serena). I casi ospitati in strutture territoriali sono 249 (+9) mentre quelli in Pronto Soccorso, in attesa di ricovero, 113 (+3) di cui 25 a Marche Nord, 19 a Macerata e 16 al Torrette di Ancona. Dei 674 casi odierni 105 sono stati registrati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 17.659, 243 ad Ancona (28.770), 175 a Pesaro-Urbino (18.427), 56 a Fermo (8.937), 70 ad Ascoli Piceno (8.772) e 25 fuori regione (3.205). I casi-contatti in isolamento domiciliare, infine, risalgono a 19.679

Vittime

Altre 13 vittime nelle Marche a causa del Covid-19. Tutte con patologie pregresse. Nelle ultime 24 ore sono decedute 4 persone a Pesaro Marche Nord (tre uomini di 79, 74 e 59 anni rispettivamente di Montelupone, Gradara e Carpegna ed una 84enne di Macerata Feltria), 2 al Torrette di Ancona (due uomini anconetani di 71 e 66 anni), 2 all'ospedale di Jesi (un 75enne di Sassoferrato ed un 74enne di Fabriano), 2 a Macerata (due donne di 84 e 86 anni rispettivamente di Sarnano e San Ginesio), 1 all'Inrca di Ancona (una 84enne di Loreto), 1 a Camerino (una 83enne di Macerata) ed 1 a San Benedetto del Tronto (un 95enne di Ascoli Piceno). Da inizio emergenza nelle Marche sono decedute 2.579 persone: 1.452 uomini e 1.127 donne con un'eta' media di 82 anni che, quasi nel 97% dei casi, presentavano patologie pregresse. A Pesaro Urbino il maggior numero di vittime (887), seguito da Ancona (791), Macerata (433), Fermo (243) ed Ascoli Piceno (200) mentre sono 25 le vittime provenienti da fuori regione.