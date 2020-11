Kebab aperto dopo le 18, arrivano i carabinieri e chiudono il locale

Il Kebab resta aperto dopo le 18 e così i carabinieri lo chiudono. E’ quanto avvenuto nel fine settimana a Falconara, dove i militari, impegnati nei consueti controlli del territorio, hanno trovato in tarda serata il locale di ristorazione aperto quando sarebbe dovuto rimanere chiuso, come indicato dal Dpcm varato dal Premier Conte. Ora dovrà restare chiuso h24 per 5 giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.