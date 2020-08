Nuovi positivi, aumenta la conta nelle Marche: 4 solo in provincia di Ancona

Il Gores comunica che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.127 tamponi nelle Marche: 810 nel percorso nuove diagnosi e 317 nel percorso guariti.

I positivi sono 15 nel percorso nuove diagnosi: 5 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in provincia di Ancona e 2 con provenienza da fuori regione.