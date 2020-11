Assembrati e senza mascherina, multati 16 giovani nella notte

Ieri sera i carabinieri di Senigallia hanno effettuato una serie di controlli per verificare il rispetto delle norme anti Coronavirus e sono scattate una serie di multe, tutte per giovani e giovanissimi che giravano per la città senza mascherina o trovati assembrati fuori da locali o per le strade.

I primi 8 ragazzi sono stati multati singolarmente perché non indossavano la mascherina e sono stati multati in piazza Del Duca tra le 21 e le 23. Gli altri 8 giovani, intorno all'una di notte, erano invece insieme, assembrati vicino alle scuole di Marina di Montemarciano e senza mascherina. Per tutti una multa di 400 euro a persona (ridotte a 280 se pagate entro 5 giorni).