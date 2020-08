Coronavirus, sono in isolamento: lasciano la struttura per fare una passeggiata in spiaggia

Sono in isolamento fiduciario, ma lasciano la struttura di accoglienza e se ne vanno a passeggio per la città. Trovati dai carabinieri. Il fatto è avvenuto sabato sera quando una struttura di accoglienza dell’anconetano ha dato l’allarme al 112 denunciando che 2 iracheni avevano abbandonato le loro stanze, nonostante fosse in isolamento fiduciario, cioè separati dagli altri in quanto contagiati dal Coronavirus o con il serio sospetto di esserlo.

I due iracheni, di 22 e 20 anni, sono stati rintracciati poi dai militari sulla spiaggia di Velluto, dove erano arrivati per fare una passeggiata. Sono stati multati per 400 euro ciascuno e sono tornati nella struttura di accoglienza per stranieri, per terminare l’isolamento.