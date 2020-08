Viaggio in Sardegna, annuncio social del figlio di Zenga: «Ho contratto il Coronavirus»

Positivo al Covid. Anche l’osimano Andrea Zenga, figlio di Walter, ex portiere dell’Inter e della Nazionale, è stato contagiato. Con senso di responsabilità, per il bene delle persone con cui è venuto a contatto, il 27enne lo ha annunciato su Instagram, al rientro da una vacanza trascorsa in Sardegna con il fratello Nicolò (lui però è negativo) e con Alessandro Castorina, il calciatore dell’Osimana che già aveva comunicato la sua positività al Coronavirus, tant’è che l’intera squadra, con cui aveva cominciato la preparazione, ha dovuto collocarsi in isolamento.

«Ciao a tutti, stamattina ho ricevuto l'esito del tampone e sono risultato positivo al Covid19. Ringrazio Dio di non avere sintomi ed il mio pensiero va a chi sta soffrendo a causa di questo virus. E' capitato anche a me come sarebbe potuto capitare a chiunque altro, ho viaggiato su un traghetto nel quale sono risultati passeggeri infetti e ho probabilmente contratto il virus in quell'occasione. Ringrazio tutti voi per i messaggi che mi avete mandato in questi giorni e che mi hanno accompagnato nell'attesa del risultato. Saranno giorni di clausura nei quali continuerò a tenervi aggiornati sul mio stato e sarò molto felice di rispondere ai vostri messaggi. Non potete immaginare quanto, in un momento come questo, sia fantastico sentirvi vicini e sapere che ci siete».

Zenga, ex portiere dell’Osimana, diventato famoso dopo aver partecipato alla trasmissione Temptation Island, ora dovrà restare 14 giorni in isolamento in attesa del doppio tampone negativo. E’ sicuro di aver contratto il Covid sul traghetto di ritorno da Porto Rotondo perché, a differenza del fratello che ha viaggiato in aereo, lui e l’amico Alessandro sono risultati positivi al tampone. «La stessa compagnia che gestisce i collegamenti ci ha scritto una mail per segnalare un caso positivo sul traghetto - spiega il 27enne -. Era importante dirlo pubblicamente: nascondersi è sbagliato».