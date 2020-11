Migliora la situazione dei contagi a Falconara, in calo le persone in isolamento

FALCONARA - Migliora la situazione dei contagi da Coronavirus nel territorio falconarese: sono scese a 222 le persone in isolamento residenti nel Comune di Falconara e, di queste, sono 120 quelle risultate positive al tampone. Il dato è aggiornato a oggi, martedì 24 novembre. Nell’ultimo aggiornamento di 10 giorni fa le persone in isolamento erano 269 e 142 i positivi.

Quanto alle scuole, nessuna classe è in isolamento negli istituti comprensivi Ferraris, Falconara Centro e Sanzio. Nella giornata di ieri, lunedì 23 novembre, è stato segnalato un caso positivo in una sezione di un asilo nido comunale e sono già state adottate tutte le misure previste per la sanificazione degli ambienti e per l’isolamento delle persone entrate in contatto con il contagiato. In applicazione delle disposizioni previste per contenere la diffusione del virus è stata chiusa la sezione interessata. Si ricorda che, grazie alla nuova organizzazione degli asili nido di Falconara, con il dimezzamento del numero di bambini per ogni sezione a fronte di un forte investimento del Comune, è stato possibile ridurre drasticamente il rischio di contagio. Nelle strutture residenziali Bignamini, Gerundini e Visintini non sono presenti casi di positività tra i pazienti. All’Inrca resta ricoverato un paziente del Visintini risultato positivo nella prima decade di novembre, alcuni giorni dopo l’ingresso nell’ospedale della Montagnola. Al Bignamini invece lo screening periodico ha evidenziato la positività di un operatore, che ora è in isolamento. Nessun contagio, infine, è stato registrato al centro residenziale di via Roma, né al centro diurno Sì, nello stesso edificio.