Coronavirus a Falconara, calano ancora i contagi: gli aggiornamenti del 1 dicembre

FALCONARA - Calano ancora i contagi nel territorio comunale: alla data di oggi, primo dicembre, sono 112 le persone residenti a Falconara risultate positive, mentre sono 252 quelle in isolamento. Nessun contagio si registra nelle strutture residenziali Gerundini, Visintini (dove è rientrato il paziente che era stato ricoverato all’Inrca) e Bignamini (dove a breve rientrerà un operatore, oggi negativizzato).

Anche il centro diurno e il Coser di via Roma sono a quota zero contagi. Quanto alle scuole, nessuna classe si trova in quarantena all’istituto comprensivo Falconara Centro, mentre dalla scorsa settimana sono in isolamento fiduciario una scolaresca del comprensivo Sanzio e tre del comprensivo Ferraris (per quest’ultimo istituto l’aggiornamento è al 27 novembre).