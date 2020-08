Brutta sorpresa al rientro dalla Grecia: fabrianese contagiato dal Coronavirus

Vacanza da dimenticare per un 37enne di Fabriano, rientrato dalla Grecia con uno sgradito souvenir: il contagio da Coronavirus. Come stabilito dal Ministero della Salute, quando è tornato in Italia l’uomo ha subito contattato l’Asur per prenotare un tampone obbligatorio che, purtroppo, ha dato esito positivo. Ora è in isolamento domiciliare.

Sempre a Fabriano, martedì era risultato positivo un ragazzo di 23 anni che, però, non era stato all’estero: si tratta del quarto caso nella città della carta in una dozzina di giorni. Il piccolo focolaio, comunque, risulta circoscritto e tracciato nei contatti.

Il 37enne fabrianese rappresenta invece il terzo caso di Covid di ritorno dall’estero nella provincia di Ancona, dopo un 25enne dell’hinterland dorico che era stato a Corfù e una 26enne di Loreto che è stata in vacanza in Croazia. Ricordiamo che chiunque torni dai 4 Paesi considerati ad alto rischio (Grecia, Croazia, Spagna e Malta) deve avvertire preventivamente l'Asur locale per sottoporsi al tampone obbligatorio.