Attenzione ai protocolli anti Covid, ma il Comune non ferma la cultura: eventi in streaming

Corinaldo - Alla luce della cresce nuova ondata di contagi da Covid-19 e i provvedimenti adottati dal Governo nelle ultime ore, l’amministrazione di Corinaldo intende mantenere gli appuntamenti pubblici in calendario nei prossimi giorni perché "è importante in questo momento andare avanti con la programmazione e dare continuità alla vita sociale e culturale della comunità, ma anticipando anche ulteriori possibili restrizioni con le modalità tecnologiche che abbiamo a disposizione".

Così le iniziative in programma nelle prossime settimane verranno svolte, ma con un numero di partecipanti ancora più ristretto rispetto a quanto consentito, proprio al fine di limitare al minimo i contatti fra le persone, ma con una novità. Gli eventi infatti saranno quasi tutti disponibili in streaming online sui canali digitali e social del Comune di Corinaldo con una inedita possibilità di intervento e dibattito anche per chi rimane nella propria abitazione.

Nel dettaglio, gli incontri di “Un Borgo che Cresce” in programma mercoledì 14 e 28 ottobre verranno limitati nel numero di presenze ai soli addetti ai lavori e invitati e verrà data la possibilità di usufruirne online a tutta la comunità anche con nuove modalità di intervento da remoto per poter partecipare al dibattito. Stessa modalità per quanto riguarda gli eventi di “Sementi Festival”, previsti per il 17 e il 23 Ottobre, che verranno limitati nel numero di persone e si potrà usufruire degli stessi dalla pagina social del Comune di Corinaldo.