No vax in corsia: «C'è chi fa marcia indietro, vittime di settarismi si ravvedano»

Sono tra i 30 e i 40 gli operatori sanitari non vaccinati e sospesi in seno all’azienda Ospedali Riuniti di Ancona. «Non pesano sul ritorno alla normalità, perché un numero di questo tipo non mi preoccupa per quello che riguarda i rimpiazzi- spiega il direttore generale dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, Michele Caporossi a margine dell'evento di Mototerapia al Salesi. «Qualcuno di loro ci ha ripensato, ha fatto marcia indietro e si è vaccinato. I rimpiazzi sono stati fatti con qualche contratto in più per quanto riguarda gli infermieri a tempo determinato o gli Oss. Certo, è auspicabile che questo numero si fermi qui e che queste persone si ravvedano - continua il dirigente- l’operatore sanitario non può pensare di uscire dal codice di comportamento che deve avere chi è impegnato in prima linea nel soccorso degli altri. Se qualcuno ha avuto paura, è stato istigato da fanatismi o settarismi ideologici che purtroppo esistono, bisogna che si ravveda e torni sulla strada giusta. Cioè al servizio dei cittadini». (VIDEO)

«La proroga dello stato di emergenza credo sia indispensabile in questa fase- continua Caporossi- la pandemia continua a mietere vittime, anche se sono di meno e focalizzate perlopiù sui non vaccinati, lo stato di emergenza fa in modo che ci sia la massima allerta nella popolazione. Dobbiamo riconquistare gradualmente lo stato psicologico della vita normale. Noi in termini di attività sanitarie siamo vicini alla riconquista dell’operatività del 2019- conclude Caporossi- questo la dice lunga su quanto è stato efficace il vaccino. Senza, avremmo avuto tanti malati di Covid in più e molte attività bloccate. Riprendere la diagnostica e la terapeutica significa riprendere la via della salute».