Covid nella struttura di riposo, 9 contagiati tra operatori e ospiti

Due operatori positivi al Covid-19, i contagiati alla residenza Zaffiro di Montesicuro diventano 9. Perlopiù asintomatici (solo uno ha la febbre), nessuno di loro ha avuto bisogno del ricovero in ospedale. Si tratta di 4 operatori e 5 ospiti.

I primi in quarantena, i secondi sono stati collocati in un reparto ad hoc con la necessaria assistenza. Gli operatori, secondo quanto si apprende, erano già in isolamento precauzionale. E' in corso il contact tracing da parte dell'Asur Marche.