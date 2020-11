In giro di notte: «Coprifuoco? Non sapevamo». La leggerezza li tradisce: denunciati

Camminavano per le vie del centro storico di Jesi. Non ci sarebbe stato nessun problema per loro, se non fosse per il fatto che era da poco passata la mezzanotte e la normativa anti-covid vieta gli spostamenti. Ai carabinieri che hanno chiesto spiegazioni, i due tunisini hanno risposto che non sapevano nulla del coprifuoco in vigore e, comunque, che non erano infetti da Coronavirus. Dai controlli sulle rispettive identità è poi emerso che su entrambi gravava un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Per questo motivo è scattata la denuncia, oltre alla sanzione per non aver rispettato le disposizioni anti-Covid.

I carabinieri della staizone di Senigallia hanno invece sanzionato tre giovani perché camminavano in centro senza mascherine, oltre a tre uomini sorpresi in auto dopo le 22 senza un giustificato motivo. Stessa sanzione per tre ragazzi ad Ancona, sorpresi in auto poco dopo le 23.