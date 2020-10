Controlli al mercato, un commerciante e un cliente multati: erano senza mascherina

Controlli della polizia locale questa mattina nei mercati cittadini. Sotto esame il rispetto delle norme contro la diffusione del Covid 19, distanziamento sociale e obbligo di indossare la mascherina. Due multe al mercato del Piano. Il primo è un avventore, sorpreso dagli agenti della comandante Liliana Rovaldi, del tutto privo di dispositivo di protezione. Non solo non la indossava ma nemmeno l’aveva con sé. Pertanto agli agenti non è restato altro che sanzionare con 400euro il cittadino che, se pagherà entro pochi giorni, vedrà ridotta la contravvenzione a 280 euro.

La seconda è stata elevata nei confronti di un commerciante che stava servendo al banco la sua clientela. Anche lui senza mascherina. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni nei mercati cittadini, all’aperto e al chiuso, per verificare il rispetto delle norme del decreto governativo.