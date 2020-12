Su 1.434 tamponi sono 162 i nuovi positivi: la mappa dei contagi del 21 dicembre

Nelle Marche 162 nuovi contagi oggi. Il servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.434 tamponi: 889 nel percorso nuove diagnosi (439 tamponi molecolari e 450 nello screening con percorso Antigenico) e 545 nel percorso guariti. Dei 162 nuovi casi 12 sono stati rilevati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 8.310, 58 in provincia di Ancona (10.401), 71 a Pesaro Urbino (8.245), 13 a Fermo (4.339), sette ad Ascoli Piceno (4.860) e uno da fuori regione (1.276). Il rapporto tra positivi e tamponi molecolari oggi sale al 37%, mentre nel percorso screening Antigenico sono stati effettuati 450 test e sono stati riscontrati 29 casi positivi che ora dovranno sottoporsi al tampone molecolare.

I casi odierni comprendono 21 soggetti sintomatici, 34 contatti in setting domestico, 46 contatti stretti di casi positivi, quattro contatti in setting lavorativo, 15 contatti in ambienti di vita/socialità, due contatti in setting assistenziale, due contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione e sei screening percorso sanitario, mentre per altri 32 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Da inizio emergenza nelle Marche i contagi salgono a 37.431 su 287.928 campioni esaminati.