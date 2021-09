Altri 110 contagi nelle Marche, il tasso positività è al 3,4%

Altri 110 casi di Covid-19 nelle Marche, lo fa sapere la Regione specificando che ad Ascoli Piceno si sono registrati 18 contagi, a Pesaro-Urbino 17, a Macerata 15, ad Ancona 23, a Fermo 21 e fuori regione 16. In totale sono stati processati 4.813 tamponi: tamponi percorso diagnostico screening 3.219, antigenico screening -è presente il percorso diagnostico effettuato nelle farmacie per ottenere il Green pass- 2.250 (53 positivi), tamponi percorso guariti 1.594. Il tasso di positività è del 3,4%. Non si registrano nuove vittime rispetto a ieri; morti da Covid-19 che da inizio pandemia restano a quota 3.053 (1.714 uomini e 1.339 donne) con una età media di 82 anni e che nel 97,2% dei casi presentavano patologie pregresse. La provincia di Pesaro Urbino detiene ancora il triste 'record' di morti da Covid (986), seguono Ancona (973), Macerata (518), Fermo (293), Ascoli Piceno (247), e 36 sono le vittime da fuori regione. I ricoveri in terapia intensiva calano di una unità rispetto a ieri (20), in semi-intensiva sono 20 (+2 su ieri), in non intensiva sono 39 (invariato); in totale si registra un ricovero in più rispetto a ieri, 79, (i pazienti in Pronto soccorso sono stati scorporati non essendo ricoverati), e ci sono anche quattro dimessi in più (105.086 dimessi/guariti da inizio pandemia).