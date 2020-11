Emergenza Coronavirus, il Comune di Monte Roberto attiva il Coc

Con il passaggio delle Marche alla zona arancione, pur essendo la situazione sul territorio sotto controllo dal punto di vista epidemiologico, il Comune di Monte Roberto ha deciso di attivare il Coc (Centro Operativo Comunale) per confermare e garantire un sostegno pronto ed aderente ad eventuali esigenze.

Il servizio sarà attivo da lunedì mattina

Coloro che dovessero trovarsi in difficoltà per la spesa, reperimento medicinali o altre necessità, soprattutto in assenza di familiari o altri che possano offrire un supporto, potranno contattare il numero 0731 702472, interni 2,3 o 5 (da lunedì al sabato, ore 9 -13) indicando un recapito telefonico ove saranno ricontattati per concordare le modalità di aiuto che sarà dato per mezzo del gruppo comunale di Protezione civile. Le attività commerciali che effettuano servizio a domicilio potranno darne comunicazione al Comune che garantirà la diffusione di una lista. Si raccomanda nuovamente il rispetto delle norme di prevenzione e di prestare la massima attenzione ai comportamenti quotidiani nella consapevolezza che solamente la responsabilità di ognuno di noi sarà l'elemento decisivo per affrontare e superare questo nuovo periodo di pandemia così difficile e pericoloso.