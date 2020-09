Festa in spiaggia, ammassati alla consolle e senza mascherina: lo chalet deve chiudere

Tutti a ballare in spiaggia, ammassato in più di 100, tutti accalcati intorno alla consolle del dj come se nulla fosse perché, non ci sarebbe niente di male in tutto questo se non ci fosse in atto la pandemia globale di Coronavirus che, sole nelle Marche, ha colpito più di 7mila persone. Invece l’altra sera, in uno chalet balneare di Palombina nuova di Ancona, hanno fatto come volevano, non solo contro ogni regola di buon senso, ma anche in sfregio alle leggi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Così venerdì notte, sono arrivati i carabinieri di Collemarino che, guidati da comandante Giuseppe Colasanto, hanno fermato tutto e messo i sigilli al noto locale. I militati hanno potuto constatare come fossero tutti senza mascherina. Dunque stop per 3 giorni per i locale e multa di 400 euro. Ora sarà il Prefetto a decidere se la chiusura debba essere prorogato per 30 giorni totali.