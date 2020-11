Resta aperto nonostante il decreto, arrivano i carabinieri: chiuso bar ad Ancona

Locale ancora aperto poco prima delle 19, arrivano i carabinieri e scatta la sanzione. Il bar anconetano è stato chiuso per cinque giorni a causa della violazione di quanto previsto nel Dpcm.

E’ successo ieri sera in un locale della periferia. Secondo quanto è stato possibile riscostruire, il bar è rimasto aperto per quasi un’ora dopo il limite consentito dalle recenti misure anti-Covid e all’interno tutto funzionava come se nulla fosse: clienti che ordinavano e servizio garantito.