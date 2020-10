Bambino col Covid, allerta per i baby calciatori dell'Anconitana: stop agli allenamenti

Bambino con il Covid, scatta l’allerta: sospesi gli allenamenti per un folto gruppo di baby calciatori dell’Anconitana, invitati a restare a casa e saltare la scuola in attesa di sottoporsi al tampone.

Il provvedimento è stato disposto dall’Asur ieri, non appena si è avuta certezza della positività del bambino di 9 anni: l’ultimo allenamento sostenuto con la formazione dei Pulcini allo stadio Dorico risale al 7 ottobre scorso, ma in quell’occasione non aveva utilizzato gli spogliatoi. Tuttavia, da allora i suoi compagni hanno continuato a vedersi e a svolgere la preparazione insieme, condividendo il campo da gioco con un gruppo di ragazzi della formazione Esordienti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il settore giovanile dell’Anconitana ha subito annullato gli allenamenti previsti per ieri pomeriggio e ha fornito all’Asur i nominativi di tutti i baby calciatori venuti a contatto con il caso positivo, circa 25, nati tra il 2009 e il 2012: i genitori sono stati contattati e invitati a far restare a casa i propri figli, evitando di mandarli a scuola fino a quando non avranno l’esito del tampone. Per le altre squadre biancorosse e per le società che usufruiscono del Dorico, comunque, gli allenamenti possono continuare perché quotidianamente viene svolta la sanificazione di attrezzature e spogliatoi, come da protocollo anti-Covid.