Altre 8 vittime ma stabile il rapporto contagi/positivi: il bollettino di oggi

MARCHE - Aumento dei contagi, altre 8 vittime ma per fortuna rimane stabile al 29,5% il rapporto tamponi/positivi. Possiamo riassumere così il bollettino di oggi, fornito come al solito dal Servizio Sanità della Regione Marche. Nelle ultime 24 ore i contagi sono aumentati dai 452 di ieri (1.567 tamponi) ai 529 di oggi (1.793 tamponi). Rimane fermo a 630 invece, ed è una buona notizia, il numero dei ricoveri nei reparti Covdi: sono 630 (come ieri) e 52 nei pronto soccorso. Leggero invece l'aumento dei pazienti in terapia intensiva, che salgono ad 88 rispetto agli 86 di sabato.

Vittime

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati 4 decessi e che di altre 4 persone, decedute nei giorni scorsi, è stata definitivamente accertata la diagnosi di Covid. Le persone decedute comunicate oggi sono pertanto otto. Si tratta di 6 uomini e 2 donne, di età compresa tra i 39 ed i 97 anni, tutti che soffrivano di patologie pregresse.