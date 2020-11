Impennata di ricoveri ed un'altra vittima, il bollettino di oggi 3 novembre 2020

Impennata di ricoveri nelle Marche. L'aggiornamento pomeridiano del servizio Sanità della Regione registra 15.608 contagi da inizio emergenza (+431) di cui 7.160 dimessi/guariti (+50), 6.990 in isolamento domiciliare (+332) e 427 ricoverati (+43). Tra quest'ultimi i pazienti in terapia intensiva sono 53 (+3): 18 al Torrette di Ancona (-1), quattro a Jesi (+1), 12 a San Benedetto del Tronto (+1), cinque all'ospedale Covid di Civitanova Marche (+1), uno a Fermo e 12 a Pesaro Marche Nord (+1). Passano da 98 a 119 invece i casi in aree semi intensive di cui tre a Senigallia, sette a Jesi, 32 a Marche Nord, 21 al Torrette, nove all'ospedale Covid, 29 a Fermo, otto a San Benedetto del Tronto e 10 ad Ascoli Piceno. Il servizio Sanità ha inoltre confermato una nuova vittima negli ospedali marchigiani. Ad Ascoli Piceno e' purtroppo deceduta una signora di 85 anni residente in città, che presentava patologie pregresse. Il bilancio complessivo delle vittime sale così a 1.032: 609 uomini, 423 donne con un'età media di 81 anni e che nel 95% dei casi presentavano patologie pregresse.

Sono 255 invece i pazienti ricoverati in reparti non intensivi: 56 al Torrette, 23 a Marche Nord, 55 a Macerata, 19 all'Inrca, uno a Urbino, 18 a Senigallia, 17 a Fermo, 28 a Jesi, otto a Civitanova Marche, 20 ad Ascoli Piceno, due a Fabriano, uno a San Severino Marche e sette a San Benedetto del Tronto. Dei 431 nuovi casi odierni 109 sono stati rilevati nella provincia di Macerata dove i contagi salgono a (3.149), 129 ad Ancona (4.463), 48 a Pesaro-Urbino (3.891), 11 a Fermo (1.650), 118 ad Ascoli Piceno (1.897) e 16 da fuori regione (558). Ad oggi il totale dei positivi (isolamenti piu' ricoverati) e' di 7.417 (+375), mentre i casi positivi ospitati in strutture territoriali perche' non necessitano piu' di ospedalizzazione sono 102 (47 a Campofilone, 17 a Chiaravalle e 38 a Galantara di Pesaro). I casi/contatti in isolamento domiciliare infine tornano a salire. Sono 12.555 (+1.616) di cui 11.035 asintomatici e 1.520 sintomatici: 5.076 ad Ancona, 1.742 a Pesaro Urbino, 3.087 a Macerata, 1.428 a Fermo e 1.307 ad Ascoli Piceno. In quarantena anche 487 operatori sanitari.