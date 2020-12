I ricoveri restano stazionari ma ci sono altri 13 morti: il bollettino del 1 dicembre 2020

MARCHE - Stazionari i ricoveri negli ospedali marchigiani a causa del Covid-19. Il servizio Salute della Regione comunica che nelle ultime ore i contagi sono saliti a 30.143 (+337). Tra questi sono 10.663 i dimessi/guariti (+37), 17.532 in isolamento domiciliare (+288) e 672 ricoverati. I pazienti in terapia intensiva scendono a 86: 18 a Pesaro Marche Nord (-1), 19 ad Ancona Torrette (+1), 13 a Jesi, 20 al Covid hospital di Civitanova Marche, cinque a Fermo (-1) e 11 a San Benedetto del Tronto. Diminuiscono anche i pazienti nelle aree semi intensive che passano da 150 a 145 (43 a Marche Nord, 18 al Torrette, sei a Senigallia, 12 a Jesi, otto a Macerata, 28 all'ospedale Covid, 12 a Fermo, 12 a San Benedetto del Tronto e sei ad Ascoli Piceno), mentre aumentano quelli in reparti non intensivi che oggi sono sei in piu', ossia 441 (63 a Marche Nord, 60 al Torrette, 49 all'Inrca di Ancona, nove all'Inrca di Fermo, 43 a Jesi, 23 a Senigallia, 43 a Macerata, 14 al Covid hospital, 16 a Camerino, 39 a Fermo, 41 a San Benedetto del Tronto, 24 ad Ascoli Piceno e 17 nella casa di cura Villa Serena di Jesi).

Per quanto riguarda i pazienti nei Pronto soccorso marchigiani, in attesa di essere ricoverati, oggi sono 18 (13 a Marche Nord, uno a Urbino, uno a Fabriano e tre ad Ascoli Piceno). Si tratta di dieci pazienti in meno rispetto a ieri che hanno 'liberato' i Pronto soccorso degli ospedali di Civitanova Marche e Macerata. I casi positivi ospitati nelle strutture territoriali sono 230: 44 a Campofilone di Fermo, 33 a Chiaravalle, 52 a Galantara di Pesaro, 61 a Macerata Feltria, 26 a Fossombrone e 14 alla Residenza dorica dell'Inrca. Dei 337 contagi odierni 26 sono stati registrati in provincia di Macerata dove i casi da inizio emergenza salgono a 6.720, 51 ad Ancona (8.774), 93 a Pesaro-Urbino (6.187), 6 a Fermo (3.423), 151 ad Ascoli Piceno (4.046) e 10 da fuori regione (993). I casi/contatti in isolamento domiciliare infine scendono anche oggi. Sono 16.024 (-94) di cui 12.402 asintomatici e 3.622 sintomatici. Sono 3.159 in provincia di Pesaro Urbino, 5.093 ad Ancona, 3.897 a Macerata, 1.490 a Fermo e 2.385 ad Ascoli Piceno. In quarantena anche 586 operatori sanitari.

Le vittime

Altra giornata molto 'pesante' nelle Marche a causa del Coronavirus. Il servizio Salute della Regione comunica che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13 decessi, tutti con patologie pregresse, che portano il totale dell'ultima settimana a 78. Cinque vittime all'ospedale di Pesaro Marche Nord (due uomini fanesi di 96 e 86 anni, un 87enne di Colli al Metauro e due donne di 86 e 84 anni rispettivamente di Marotta e Monte San Giusto), due a San Benedetto del Tronto (un 82enne di Grottammare ed una 83enne di Ascoli Piceno) e due a Civitanova Marche (una 70enne di Tolentino ed una 72enne di Urbisaglia). Gli altri decessi ad Ascoli Piceno (una 80enne di Teramo), a Fabriano (una 91enne di Genga), a Campofilone di Fermo (un 87enne di Sant'Elpidio a Mare) ed all'Inrca di Ancona (un 84enne di Agugliano). Il bilancio delle vittime da inizio emergenza sale a 1.289: 751 uomini e 538 donne con un'età media di 81 anni che, nel 95% dei casi, presentavano patologie pregresse. La provincia con più vittime è quella di Pesaro Urbino (569), seguita da Ancona (286), Macerata (224), Fermo (99) ed Ascoli Piceno (100). Sono 11 le persone decedute provenienti da fuori regione.