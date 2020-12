Altri 82 contagi ad Ancona e 7 vittime: il bollettino del 19 dicembre 2020

Nella giornata di oggi il Servizio Sanità della Regione Marche ha aggiornato la cittadinanza riguardo l'evoluzione dell'emergenza sanitaria nel nostro territorio. I positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 369 nel percorso nuove diagnosi (65 in provincia di Macerata, 82 in provincia di Ancona, 119 in provincia di Pesaro-Urbino, 54 in provincia di Fermo, 34 in provincia di Ascoli Piceno e 15 da fuori regione).

Le vittime

Per quanto riguarda invece le vittime, sono 7 i nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di quattro uomini e tre donne, di età compresa tra gli 84 ed i 94 anni, tutti che soffrivano di patologie pregresse.