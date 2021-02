Aumento dei casi a Belvedere Ostrense, il sindaco: «Limitare uscite e spostamenti»

Il Comune di Belvedere Ostrense ha informato la cittadinanza che, a seguito della consultazione della piattaforma predisposta dalla Regione Marche per la verifica della diffusione sul territorio dei contagi da Covid-19, la situazione ad oggi vede 11 residenti positivi e 16 in quarantena.

«Purtroppo - commenta il sindaco Sara Ubertini - anche nella nostra piccola comunità dobbiamo registrare un notevole aumento di casi di positività al Covid-19, seppur contestualizzati in ambito familiare. A maggior ragione, in questo momento, si raccomanda di usare sempre la mascherina, lavare spesso le mani, rispettare il distanziamento sociale ed evitare assembramenti che possano favorire la diffusione del virus, limitando le uscite e gli spostamenti a quelli strettamente necessari. Si confida nel rispetto delle regole da parte di tutti i cittadini per la tutela della salute propria e dei nostri cari, ed in particolare di quella dei soggetti più fragili».