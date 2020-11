Sono 7 i positivi in città, il punto del sindaco: «Nessun contagio nella casa di riposo»

BELVEDERE OSTRENSE - Il sindaco Sara Ubertini ha informato i cittadini che risulta anche a Belvedere un incremento di casi di Covid-19. Ad oggi ci sono 7 soggetti positivi in isolamento domiciliare e 19 soggetti sottoposti a quarantena. I cittadini contagiati sono di tutte le fasce di età e vanno dagli asintomatici ai soggetti con sintomi lievi, mentre non si riscontrano soggetti con sintomi gravi. Fortunatamente, ad oggi non si riscontrano contagi nella casa di riposo che si dimostra per il momento struttura Covid-free.

«L’appello ad ognuno di noi resta sempre quello di adottare comportamenti responsabili -raccomanda il sindaco Ubertini- indossare la mascherina, mantenere la distanza, lavarsi spesso le mani ed evitare contatti qualora non siano necessari ed indispensabili. In caso si avvertano sintomi influenzali confrontarsi con il proprio medico di medicina generale».