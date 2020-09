Covid-19, niente ascensore del Passetto per i cani: la Lav in protesta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Con il cartello “Vietato l’ingresso agli animali” cioè ai cani “in quanto potrebbero essere venuti in contatto con rifiuti contaminati da COVID-19", il Comune di Ancona vieta l’ingresso ai cani nell’ascensore che conduce alla spiaggia.

“Il cartello oltre a porre un divieto iniquo è anche fuorviante. Chiediamo quindi al Sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, di rimuovere da subito il cartello poiché il divieto non ha alcun fondamento scientifico e non vi è mai stata alcuna disposizione nazionale, nemmeno in piena emergenza Coronavirus, che vietasse l’ingresso dei cani in ascensore” – dichiara la LAV” e continua “Tutti gli organismi scientifici internazionali e nazionali sono concordi nel non attribuire agli animali domestici, tantomeno i cani, alcuna funzione nella trasmissibilità del COVID-19. Sono invece stati certificati in alcuni Paesi (Hong Kong e Belgio per esempio) alcun i casi di trasmissione dall’uomo a cani e gatti di casa da persone positive.”