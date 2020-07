Coronavirus, nelle Marche 11 casi positivi su oltre 600 tamponi

Coronavirus, nelle Marche torna l'allarme. Il Gores ha infatti comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 11 casi positivi su 607 campioni esaminati con un rapporto tamponi/positivi pari a 1,8: quattro in provincia di Pesaro, legati al focolaio di Montecopiolo, quattro in provincia di Macerata (uno proveniente dall'estero, uno paucisintomatico ossia affetto da sintomi lievi con tampone effettuato a domicilio da Usca e due individuati con tampone propedeutico ad attività sanitarie), uno in provincia di Fermo e già in isolamento e due in provincia di Ascoli Piceno appartenenti a un cluster familiare individuato per accesso a prestazioni sanitarie.

«I risultati di oggi- afferma il presidente della Regione Luca Ceriscioli- dimostrano che non e ancora arrivato il momento di abbassare la guardia e che gli assembramenti causano livelli importanti di contagio, come sta avvenendo a Montecopiolo in seguito a una festa a cui hanno partecipato molte persone. Oggi più che mai il contenimento della diffusione del virus fa capo alla responsabilità di ciascuno ed è indispensabile che quando ci si trova nei luoghi pubblici, in mezzo a tante persone, si adottino tutti i comportamenti e si prendano tutte le precauzioni necessarie per evitare di contagiarsi a vicenda».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il governatore marchigiano ricorda la necessità di rispettare il giusto distanziamento, di usare correttamente la mascherina e di pulirsi frequentemente le mani. «I casi rilevati nelle province di Macerata, Fermo e Ascoli sono l'esito di precisi percorsi e controlli diagnostici ormai di routine, come il monitoraggio delle persone in rientro dall'estero, dei contatti dei positivi e dei pazienti che vengono testati prima di sottoporsi a interventi medici- conclude Ceriscioli-. Queste attività consentono di individuare e mettere velocemente in isolamento le persone positive, fino a oggi hanno dato risultati importanti contro la diffusione del virus e non possiamo vanificarli con comportamenti che ancora non ci possiamo permettere di adottare». Complessivamente da inizio emergenza i contagiati, esclusi quelli presenti nel focolaio dell'Hotel house di Porto Recanati, sono 6.791 su 88.811 test effettuati: 1.883 in provincia di Ancona, 2.783 in provincia di Pesaro Urbino, 1.162 in provincia di Macerata, 476 in provincia di Fermo e 296 in provincia di Ascoli Piceno.