Scuole dell’infanzia, mensa gratis per il secondo figlio e con ISEE fino a 12.000 euro

CORINALDO - La Giunta comunale, nella delibera dell’8 settembre 2020 ha deciso di aggiungere alle agevolazioni già in atto, un’ulteriore riduzione tariffaria ai fruitori delle mense scolastiche a servizio delle scuole dell’infanzia corinaldesi.

Per l’anno scolastico 2020/21 è stato stabilito di erogare il servizio gratuito per gli utenti il cui reddito ISEE sia pari o inferiore a 12.000,00 euro, nonché per le famiglie che abbiano più di un figlio che usufruisce del servizio di mensa scolastica (gratuità dal secondo figlio in poi). Agevolazioni sono state messe in campo grazie a un progetto, finalizzato ad agevolare le tariffe per i servizi per l’infanzia in favore delle famiglie, presentato dal Comune di Corinaldo al MIUR, del quale è stato assegnatario di un contributo regionale pari a 10.208,15 euro ai quali l’Amministrazione ha deciso di integrare, con quota a carico del bilancio di previsione 2020/22, un cofinanziamento comunale dell’importo di 2.041,63 euro per un fondo complessivo di 12.249,78 euro da convogliare nella fascia d’età 3-6 anni.