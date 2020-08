Rientro a scuola, aperto il tavolo di confronto: «Condivisione con i cittadini»

È avvenuto mercoledì sera, nel teatro comunale “C. Goldoni”, l’incontro tra Amministrazione e il mondo della scuola per programmare la riapertura dei vari plessi scolastici, illustrare il piano degli interventi e cercare le migliori soluzioni per iniziare il nuovo anno scolastico 2020/21, il tutto in funzione della normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus Covid-19. Una serata di confronto con tutti coloro che vivono a stretto contatto con gli studenti corinaldesi. Presenti infatti, oltre al sindaco di Corinaldo, Matteo Principi, l’assessore ai Rapporti con le scuole, Giorgia Fabri e l’assessore ai Lavori Pubblici, Lucia Giraldi anche Paola Lorenzetti dell’Ufficio tecnico comunale, Melania Bini istruttore direttivo Ufficio Tecnico, i membri del Comitato mensa, gli insegnanti fiduciari, i rappresentanti dei genitori, i componenti del Consiglio d’Istituto e quelli dell’Osservatorio Comunale Permanente Infanzia e Adolescenza e la delegata della Conerobus Service, Claudia Morresi.

«Abbiamo voluto fare un punto della situazione. Non vogliamo arrivare a settembre con le cose già fatte, ma vogliamo condividere passo dopo passo ciò che stiamo facendo, le decisioni che stiamo prendendo, ecco perché il Comune ha aperto un tavolo di confronto e dialogo: vogliamo mettere alunni e famiglie nelle migliori condizioni per poter ricominciare», la riflessione del primo cittadino Matteo Principi.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.