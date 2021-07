Corinaldo saluta e ringrazia il maresciallo Francesco Gagliardi

Martedì 27 luglio all’interno del consiglio comunale, il sindaco di Corinaldo, Matteo Principi ha portato il saluto e il grazie della comunità corinaldese al maresciallo capo Francesco Gagliardi, comandante della Stazione dei carabinieri, per i tanti anni spesi a servizio del territorio.

«Un saluto e un ringraziamento al nostro maresciallo.- esordisce così il primo cittadino- Volevamo condividere questo momento qui, nel cuore della nostra comunità, il consiglio comunale, come rappresentanti dell’intera comunità di Corinaldo. Ventidue anni di servizio sono tanti, un bel periodo e s’instaurano tanti bei legami, dei bei rapporti umani, oltre a quelli istituzionali. Questo saluto è sì un momento istituzionale ma è anche un momento molto sentito. Sappiamo cosa simboleggia l’Arma dei carabinieri in una piccola comunità, l’importanza del servizio che si svolge, un servizio a tutto tondo. Questa sera voglio sottolineare, riflettendo sul nostro rapporto sindaco- maresciallo, questa instancabile sinergia, non è mai successo che non abbia risposto alla mia chiamata, la risposta è sempre arrivata.» Continua: «Penso di interpretare anche il pensiero delle Amministrazioni che mi hanno preceduto e che hanno avuto modo di collaborare con il maresciallo: è stato bello vederlo nelle scuole a trasmettere ai ragazzi il rispetto della Costituzione, il rispetto delle leggi e delle regole, valori da comprendere e condividere; bello vederlo al lavoro nei momenti di festa; penso però anche a quei momenti più complicati, più drammatici vissuti insieme, sempre affrontati come fossimo una squadra, senza nascondersi dietro un ruolo ma con l’obiettivo di risolvere il problema, nel rispetto reciproco. Grazie per questo bel percorso».

«Vorrei ringraziare il sindaco in primis ma anche tutta l’Amministrazione comunale per questa occasione significativa.- la riflessione del capitano della Compagnia di Senigallia, Francesca Romana Ruberto- Un’occasione di saluto, scelta in un momento dedicato, specifico a dimostrazione del legame creatosi tra la comunità e il luogotenente Gagliardi che per 22 anni ha comandato la Stazione di Corinaldo, una figura diventata un riferimento per la comunità. È importante ci sia stata un’occasione di riconoscimento per l’impegno costante del comandante che è il primo a dover sempre garantire quella vicinanza con la collettività, vista non come un dovere ma come una missione, è il riconoscimento del fattore umano. Quella vicinanza, quella presenza, quella collaborazione che va al di là del semplice svolgere un lavoro ma è una scelta di vita». Conclude: «L’umanità e la vicinanza riconosciute questa sera sono fondamentali per noi, obiettivo del nostro vivere quotidiano». «Sono particolarmente commosso. Ringrazio tutti quanti voi per questo saluto che mi state porgendo.- un emozionato Gagliardi- Qualche giorno sono venuti in caserma gli artiglieri e bersaglieri, si sono presentati con una squadra di dieci persone e sono rimasto stupefatto dal loro gesto così come di quello di questa sera perché nulla è scontato in queste occasioni. È un rapporto che s’instaura nel tempo e mi auguro di cuore di essere meritevole di questo gesto. Ho cercato di fare il mio dovere, non so se ci sono riuscito a pieno però ci ho provato con spirito di sacrificio, nel sentirmi partecipi di una comunità e non come un estraneo perché qui ho cresciuto la mia famiglia, i miei figli, i miei affetti, non estraniandoci né dalle belle né dalle cattive circostanze. Vi ringrazio immensamente di questa serata, rimarrete sempre nei miei pensieri più cari, Corinaldo è una parte importante della mia vita, 22 anni non si dimenticano facilmente, così come i legami stretti, anche con il territorio. Mi fregio di aver fatto servizio nel paese più bello del mondo, non è da tutti (sorride, ndr). Ringrazio te, Matteo per la disponibilità di questi novi anni in cui abbiamo collaborato e ringrazio la mia famiglia, i miei figli, mia moglie che non mi hanno mai messo in difficoltà nel mio lavoro e non era scontato. Concludo ringraziando ognuno di voi: sono orgoglioso e fiero di aver comandato la Stazione dei Carabinieri di Corinaldo; orgoglioso e fiero di aver prestato servizio con degli uomini degni di indossare la divisa dei carabinieri perché chi resterà in questo territorio svolge il proprio lavoro quotidiano in maniera degna. Grazie».

Il sindaco, a nome dell’intera Amministrazione comunale, ha consegnato al maresciallo una targa a testimoniare l’encomiabile lavoro svolto: «A Francesco Gagliardi un vivo e sincero ringraziamento per il solerte servizio prestato con impegno e dedizione a favore della comunità corinaldese con l’augurio di un futuro foriero di altrettanti successi personali».