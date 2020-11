Corinaldo, a due anni dalla prima segnalazione arrivano i lavori sugli asfalti

CORINALDO - Nell’aprile del 2018, con una lettera alla presidente della Provincia di Ancona, i sindaci di Corinaldo e Ostra, Matteo Principi e l’allora primo cittadino Andrea Storoni, avevano segnalato la situazione di grave dissesto in cui versano via Montalboddo e via San Gregorio, ricadenti rispettivamente nei Comuni di Corinaldo e Ostra e identificate come Strada Provinciale n°42 Ostra-Corinaldo che collega l’Arceviese con la Corinaldese. A seguito delle numerose segnalazioni pervenute ai rispettivi uffici comunali sullo stato di manutenzione della strada, aggravato dalle condizioni metereologiche avverse, i due sindaci avevano chiesto alla Provincia degli interventi di ripristino del manto stradale tali da garantire la sicurezza per la viabilità.

Lunedì scorso l’inizio dei lavori: «Ringraziamo il presidente della Provincia, il consiglio e i tecnici per aver dato il via ai lavori -sottolinea il sindaco Principi- Questo intervento, al quale avevamo dato una grande importanza, aveva urgenza di essere concretizzato, sia per le aziende turistiche e agricole corinaldesi che gravitano intorno a quella strada sia per il collegamento tra le due comunità». Conclude: «Con questo stesso spirito di reciproca collaborazione, continuiamo a chiedere alla Provincia altri interventi in altre zone che li necessitano con l’obiettivo di far loro inserire nei programmi provinciali delle manutenzioni straordinarie piuttosto che arrivare a uno stadio di emergenza finale. Il nostro intento non è attendere e lamentarci, ma collaborare, facendo delle segnalazioni nei giusti tempi, per aiutare in un’ottica di corretta programmazione e tempistica, supportando così anche il lavoro altru».