Comunità in lutto per Renato Badiali, il geometra che amava la montagna e l’elettronica

CHIARAVALLE- E’ morto domenica scorsa, 17 luglio, all’età di 81 anni il geometra Renato Badiali, personaggio molto conosciuto e apprezzato a Chiaravalle per le sue qualità umane e professionali. Geometra molto stimato, per tanti anni al fianco dell’ingegnere Guido Polonara con cui aveva collaborato alla realizzazione della Croce Gialla locale prima di mettersi in proprio.

Bello il ricordo del figlio Andrea sulla propria bacheca Facebook: «Era un amante della montagna e della speleologia. Faceva parte del CAI di Jesi, il club alpino italiano ed aveva anche tracciato con un suo amico una sua via sulle pendici di Genga che tanto amava, una strada che prende il nome di Badiali-Conti. Faceva rocce e scalava con grande piacere le vette. Poi era anche un grande appassionato di elettronica, una passione che ha trasmesso anche a me dice il figlio Andrea ed aveva frequentato la scuola Radio Elettra: aggiustava ogni tipo di radio a valvole oltre che tutti gli elettrodomestici che gli portavano e che non funzionavano. A casa non abbiamo mai dovuto chiamare né elettricisti né idraulici, metteva a posto tutto lui».

Badiali lascia la moglie Gabriella, i figli Andrea e Diego, le nuore Edy e Simona, il nipote Giovanni, le sorelle ed il fratello. La cerimonia funebre si svolgerà oggi – 18 luglio - alle 15,30 presso la chiesa di Santa Maria in Castagnola a Chiaravalle.