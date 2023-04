La Corale Marini ed il coro Giuseppe Moscati in concerto

ANCONA - Appuntamento per domani, 16 aprile, alle 17 alla chiesa dei Santi Cosma e Damiano in corso Mazzini per un concerto in due set della Corale Marini, diretta dal Maestro Luigi Marinelli, ed il coro Giuseppe Moscati di stanza nell’omonima parrocchia di via Tiraboschi, diretto dal Maestro Iosetta Zampa. Chiaro il desiderio dei due Maestri di testimoniare il particolare momento dell’anno liturgico con l’esecuzione di pezzi ricercati e perfettamente calati nel tempo pasquale, che va dal triduo di Pasqua alla Pentecoste, con pezzi di Franck, Puccini, Bizet, Bellini e Mascagni (Corale Marini) e di Aiken, Morricone, Maher e Rutter (Coro Moscati).

Il concerto è anche l’occasione per suggellare il legame simbolico esistente fra le due comunità, distanti sul territorio dorico ma unite dalla figura dl Giuseppe Moscati, medico campano elevato alla santità per la sua dedizione alle cura dei poveri e diseredati. Non tutti sanno infatti che il santo da bambino visse ad Ancona, dove il papà magistrato era stato assegnato come presidente della Corte di Appello, e le domeniche a messa erano tutte vissute in centro, alla parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, appunto. Ad accompagnare le corali o ci saranno i tenori Carlo Giacchetta e Luca Giorgini, oltre al basso Davide Bartolucci. Ingresso libero.