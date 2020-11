In barba al coprifuoco, gira per la città di notte e spacca lo specchietto di un'ambulanza

Va in giro di notte, quando invece dovrebbe stare a casa per le regole dell’ultimo Dpcm e, una volta arrivato nei pressi della sede della Croce Gialla di Falconara (via 4 novembre), spacca lo specchietto di un’ambulanza con un pugno e poi si impegna per finire di divellere definitivamente il pezzo del veicolo.

Tutto ripreso dalle telecamere, così i carabinieri hanno potuto denunciare lui: un 26enne peruviano. Dovrà rispondere di danneggiamento aggravato dal fatto di aver rotto un bene destinato al pubblico servizio. Denunciato anche per aver violato il Dpcm, la stessa denuncia arrivata al 25enne marocchino che quella sera, poco prima della mezzanotte del 6 novembre scorso, era insieme al peruviano.