Viola il coprifuoco in una città dove non può stare: multa e denuncia per una 50enne

Non ha saputo dare una spiegazione del perché si trovasse alla guida della sua auto alle tre di notte nonostante il lockdown e il suo divieto di ritorno a Senigallia imposto dalla questura di Ancona per tre anni.

La polizia ha fermato la donna alla guida in via ex Arceviese. Lei non ha fornito alcuna giustificazione valida del perché fosse in giro a quell'ora tarda e in una città dove non poteva rientrare. Dunque per la 50enne, originaria dell'est Europa ma da tempo residente nell'entroterra senigalliese, è scattata la multa da 533 euro per violazione del coprifuoco e la denuncia per aver violato il divieto di rientro nel comune di Senigallia.