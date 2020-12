Seduto al tavolo dopo il coprifuoco: multato il cliente e chiuso il locale per 5 giorni

Locale aperto con tanto di cliente seduto a consumare dopo le 22. Così i militari del Norm di Ancona sono intervenuti in via Giordano Bruno e hanno sanzonato il gestore di un fast food: si tratta di un 32enne originario del Bangladesh che aveva deciso di proseguire con la sua attività ben oltre le 18, l'orario di chiusura stabilito dal Dpcm per tutti i bar e ristoranti.

Multato anche il cliente del locale, un 36enne anch'egli bengalese, che ora dovrà pagare la multa per aver violato il coprifuoco.