Si "scordano" del coprifuoco e vanno in giro di notte, multate tre persone

Sanzionate tre persone per aver violato l’obbligo di restare in casa dalle 22:00 alle ore 05:00

Zona arancione sì, ma qualcuno ha evidentemente "dimenticato" il coprifuoco ancora in vigore. Proprio la scorsa notte i carabinieri del Norm di Ancona, nel corso dei controlli sull’osservanza delle disposizioni anti-Covid-19, hanno sanzionato tre persone per aver violato l’obbligo di restare in casa dalle 22:00 alle ore 05:00.

Il primo ad essere sanzionato dai militari è stato un 20enne di Falconara sorpreso ieri sera alle ore 23 in via Buozzi. Intorno alle 2:00 è toccato invece a un 48enne di Legnano (Milano), e un 30enne di Orbassano (Torino). Entrambi domiciliati ad Ancona, sono stati fermati durante un posto di controllo in via De Gasperi da una pattuglia della sezione radiomobile. Per questi ultimi due è scattata la sanzione con l’aumento fino a 1/3 per l’utilizzo del veicolo.