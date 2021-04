Due giorni di controlli, 1.500 euro di multe: le violazioni del week end

Guidava lungo la cameranense con un tasso alcolemico di 0,79 g/l. Per la 46enne anconetana è scattata la sanzione di 543 euro e il ritiro della patente. E’ stata solo una delle multe elevate dai carabinieri del Norm di Ancona durante i controlli delle ultime 48 ore. In totale, l’ammontare complessivo delle sanzioni è risultato pari a 1.500 euro.

Tra i sanzionati ci sono 3 persone sorprese in giro senza giustificato motivo tra le 22 e le 5. Due persone invece sono state multate per non aver rispettato il divieto di spostamento in entrata e in uscita dei territori dalle aree arancioni. Una persona è stata invece sanzionata per non aver rispettato il divieto di spostamento tra regioni e un’altra per mancanza del dispositivo di protezione delle vie respiratorie. In toale sono state identificate 167 persone, controllati 95 veicoli, 3 locali pubblici e 25 persone sottoposte agli arresti domiciliari. I militari hanno eseguito 3 perquisizioni personali e veicolari oltre a 6 interventi per segnalazioni di persone e veicoli sospetti arrivate al numero di emergenza “112”. 10 sono state in tutto le contravvenzioni per violazione al codice della strada. Tre patenti ritirate.