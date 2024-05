Blitz dei carabinieri, cocaina lanciata fuori dalla finestra per farla franca: coppia scoperta ed arrestata

FALCONARA MARITTIMA – Quell’abitazione era già stata tenuta d’occhio, per monitorare con attenzione i movimenti di una coppia già nota alle forze dell’ordine. Quindi il blitz effettuato dai militari ed il tentativo di disfarsi della droga ed altro materiale “incriminato” lanciandoli fuori dall’abitazione, senza però riuscire nell’intento. Nel pomeriggio di venerdì i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, al termine dell’attività di indagine hanno denunciato ed arrestato un 49enne ed una 44enne per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, in concorso tra loro.

Arrivati nella frazione cittadina di Castelferretti, le forze dell’ordine con personale in abiti civili e con l’uniforme di servizio hanno provveduto a circondare l’edificio. Scoperto il blitz, la donna ha gettato da due balconi diversi due calzini, uno avvolto dentro all’altro, con all’interno un bilancino di precisione ed un involucro contenente cocaina, del peso lordo di circa 4,5 grammi. L’uomo invece si è liberato del materiale per il confezionamento ed un miniphone. La successiva perquisizione locale e personale ha permesso di ritrovare altro materiale per il confezionamento delle dosi oltre a denaro in contanti per quasi 2000 euro, verosimilmente frutto dell’attività di vendita delle sostanze.

Tutto il materiale ritrovato nella casa ed all’esterno è stato sottoposto a sequestro ed i coniugi sono stati dichiarati in arresto al regime degli arresti domiciliari, convalidato dal processo per direttissima svoltosi in mattina, nel corso del quale è stata applicata nei confronti dell’uomo e della donna la misura dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria presso la Tenenza Carabinieri di Falconara Marittima.