Anziani morti in casa, l'allarme dato dalla nipote ad un vicino: «Vai a vedere che succede»

OSIMO – La donna era morta da almeno tre ore, l'uomo forse già dalla mattina. Nessun segno di violenza sui corpi. Si è trattato di un malore per lui e poi di un incidente domestico per lei. Così è morta la coppia di anziani trovata ieri sera, a San Biagio, nella villetta di via Manzoni 9, dove abitavano. Marito e moglie di 79 e 75 anni, con diversi problemi di salute, tanto che avevano anche un amministratore di sostegno. L'uomo, E.M., era originario di Jesi. La donna, A.S., era di Fermo. E' stata una nipote, che vive nello jesino, a dare l'allarme. Nella giornata di ieri aveva provato più volte a contattare gli zii ma non aveva mai ricevuto risposta. Nel pomeriggio allora aveva telefonato ad un vicino di casa della coppia, chiedendo a lui di fare un controllo perché era preoccupata di tutto questo silenzio. Il vicino però era al lavoro e ha potuto controllare solo al rientro a cssa, attorno alle 21. E' andato alla loro porta di casa, ha suonato ma nemmeno a lui rispondevano. Così si è affacciato da una finestra al piano terra e ha visto l'anziana a terra, in fondo alle scale. Immaginando già il peggio ha chiamato il 118 per chiedere aiuto.

Sul posto sono arrivati ambulanza, vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di San Biagio, che fa capo alla Compagnia di Osimo. I pompieri hanno aperto un varco da una finestra per accedere all'abitazione e che non aveva nessun segno di effrazione. La donna era morta, almeno da tre ore stando al medico legale Francesco Paolo Busardò, incaricato dal pm Rosario Lioniello di andare sul posto per un primo esame esterno sui corpi. L'orario risalirebbe alle 18. Al primo piano, in bagno, c'era il marito. La sua morte risalirebbe al mattino. Escluse ipotesi di reato. L'anziano sarebbe morto per un malore e la moglie, nel tentativo di andare a soccorrerlo, sarebbe caduta dalle scale riportando un brutto trauma che non le ha permesso di chiedere aiuto. Il caso per la procura è già chiuso. Nessuna autopsia e i corpi sono stati restituiti all'amministratore di sostegno per i funerali.