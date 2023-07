Choc in casa, trovati morti due anziani

OSIMO - Li hanno trovati morti, uno era in bagno, l’altra era sulle scale. Choc in un appartamento di San Biagio di Osimo, ieri sera, per il ritrovamento di una coppia di anziani ormai senza vita. Si tratta di un 80enne e una 77enne, moglie e marito. Non sono stati trovati segni di effrazione in casa. L’ipotesi è che la morte sia per cause naturali ma sarà da stabilire a quando risale. Indagano i carabinieri che hanno avvisato la procura del ritrovamento.

L’anziano potrebbe essersi sentito male in bagno. La moglie, che si aiutava con un treppiedi per camminare, sarebbe caduta dalle scale non tentativo di raggiungere il coniuge per prestargli aiuti. Al momento il pm di turno non ha chiesto nessuna autopsia e non sono stati fatti sequestri.